IV: Gozi, ‘federazione non può essere ballo a due con Azione’

Dicembre 4, 2022

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Non dobbiamo preoccuparci di dove ci collochiamo nel sistema politico esistente. Dobbiamo essere quelli che lo superano, in modo dirompente. Costruiamo la nostra proposta politica non guardando ai nostri avversari, ma dove vogliamo andare. Smettiamo di parlare dei partiti da cui proveniamo e discutiamo invece del partito che vogliamo costruire, perché è così che vinceremo le elezioni europee del 2024”. Lo ha detto Sandro Gozi, all’assemblea di Italia Viva in corso a Milano.

“La federazione tra Italia Viva e Azione – ha aggiunto l’eurodeputato di Renew Europe – non può essere un ballo a due, ma un’orchestra: dobbiamo aprirci a tutte quelle forze politiche e della società civile, ai movimenti e alle associazioni, che credono insieme a noi in questo percorso”. “Apertura, inclusione, coinvolgimento e superamento dello status quo, devono essere le nostre parole chiave”, ha concluso.