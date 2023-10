Iv: La Russa, ‘dato spazio per tentativo intesa tra Italia Viva e Azione’**

Ottobre 31, 2023

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Ci siamo riaggiornati a martedì, anche su mia proposta, perchè l’orientamento che è emerso è quello di cercare ancora di insistere per favorire un’intesa tra le parti”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al termine della riunione della Giunta per il regolamento di Palazzo Madama convocata sulla controversia tra Iv e Azione dopo la decisione di Matteo Renzi di cambiare nome al gruppo, votata a maggioranza, e contestata da Carlo Calenda. Nella riunione ci è soffermati anche “su come si comporterebbero” Iv e Azione “nel caso non si raggiunga un’intesa ma io questo -sottolinea La Russa- non l’ho preso in considerazione perchè quello che si dice prima, al momento finale può anche cambiare”.

“Il Senato non può non intervenire. La Giunta da un parere consultivo e poi tocca a me decidere”, spiega La Russa. Le opzioni sono due se non ci fosse un accordo: “O dico di rivolgersi a quelli che ritenete siano i luoghi competenti a dirimere una questione interna a un gruppo oppure dire che la questione interna a un gruppo spetta al presidente del Senato. Non è mai stato chiesto al presidente del Senato di risolvere una questione simile. Qualunque decisione dovessi prendere, costituirebbe un precedente. C’è stato un mezzo precedente con i 5 Stelle quando vennero espulsi dei senatori che avevano votato in difformità dal gruppo e si rivolsero all’autodichia. Di qui il tentativo di lasciare ancora qualche giorno all’approfondimento e anche spazio per cercare un accordo”.