Iv: La Russa vede domani Italia Viva e Azione dopo ‘divorzio’ al Senato**

Ottobre 23, 2023

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, vedrà domani Italia Viva e Azione. Incontri, a quanto si apprende, separati. Tutto nasce dalle tensioni dei giorni scorsi quando i senatori di Iv hanno votato il cambio del nome del gruppo, comunicandolo con una lettera a La Russa. La decisione però sarebbe “palesemente illegittima” secondo i 4 senatori di Azione, che a loro volta hanno scritto al presidente del Senato per contestare la cosa.

La Russa oltre a disporre “un approfondimento sulla vicenda con riguardo agli aspetti regolamentari”, come spiegava nei giorni scorsi il portavoce Emiliano Arrigo, si era riservato di incontrare i rappresentanti di Azione e Iv per “un componimento amichevole prima di dover operare per quanto di sua competenza”. L’appuntamento è stato quindi fissato per domani.