Iv: Marattin, ‘mi candido a congresso’**

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Stavolta penso di mettermi in gioco direttamente. Spero che ci sia correttezza”. Luigi Marattin, deputato Iv, annuncia su ‘Il riformista’ che si candiderà al congresso di Iv proposto da Matteo Renzi per l’autunno.

“La rottura del Terzo Polo è stato un crimine politico, di cui il deludente risultato di domenica è solo una conseguenza. Il gruppo unico Iv-Azione ce l’avevamo, e funzionava benissimo”, sottolinea Marattin. Ora “dobbiamo prendere atto della fine di un ciclo e ricostruire daccapo tutto, creando le condizioni politiche per un nuovo progetto. Ma deve essere un progetto che parta dal basso, coinvolgendo energie nuove. E non dalle lotte intestine tra gruppi dirigenti”.

“In Italia c’è uno spazio enorme per un’offerta politica autenticamente liberal-democratica e riformatrice per quei 10 milioni di italiani che non votano più. Sta a noi costruirla”. Con Schlein o con Meloni? “Al momento, no grazie: nessuno dei due”.