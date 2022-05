Iv: ‘né choosy né bamboccioni’, domani iniziativa a Roma con Renzi

Maggio 23, 2022

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – Né choosy né bamboccioni, ma protagonisti del proprio futuro”. È l’iniziativa promossa da Italia viva, che sarà aperta da Matteo Renzi, domani dalle 17.15 alle 19.30 a Roma presso la sede di Talent Garden di Roma, in Via Ostiense 92. Le conclusioni sono affidate alla viceministra Teresa Bellanova.

Un momento di confronto -si legge in un comunicato- per fare il punto e lanciare proposte su una delle vere emergenze del Paese: sono 3 milioni i giovani inattivi in Italia, ragazzi e ragazze tra i 15 e i 34 anni che non stanno nè studiando nè lavorando. Un record negativo assoluto a livello europeo. All’evento partecipano esponenti del mondo imprenditoriale giovanile e universitario: dal presidente di Confindustria giovani Riccardo Di Stefano a quella del Consiglio nazionale giovanile Maria Cristina Pisani, a Luciano Monti dell’Università Luiss.