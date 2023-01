Iv: nuova querela di Renzi a Sallusti e ‘Dagospia’

Gennaio 19, 2023

Roma, 19 gen (Adnkronos) – “Il senatore Renzi ha dato mandato ai suoi legali di agire civilmente e anche penalmente contro il direttore Alessandro Sallusti e contro il sito Dagospia per l’articolo ‘Ti spacco le gambe’”. Lo rende noto l’Ufficio stampa di Italia viva.

“Giova ricordare che il senatore Renzi ha sempre negato di aver pronunciato le parole che Sallusti gli attribuisce. Per la vicenda Renzi ha denunciato Sallusti nella sua veste di direttore de Il Giornale e ha chiuso una transazione nel 2021, transazione il cui contenuto è destinato a non essere reso pubblico ma che ha visto il senatore incassare un significativo indennizzo -prosegue Iv-. Renzi ha poi ottenuto la condanna di Dagospia nel 2022 per un totale di 106.000€. Adesso il Senatore Renzi procederà nuovamente in giudizio contro Sallusti e D’Agostino, sia in sede civile sia in sede penale vista la reiterazione del reato”.