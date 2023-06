Iv: Paita coordinatrice nazionale, da luglio congressi dal basso

Giugno 10, 2023

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Grande partecipazione all’assemblea di Italia Viva, circa mille i partecipanti e 45 gli interventi. Al termine, Matteo Renzi ha nominato Raffaella Paita coordinatrice nazionale del partito”. Così una nota di Iv.

“Il prossimo mese inizieranno i congressi territoriali che si svolgeranno dal basso e che avranno luogo da ottobre. Il regolamento congressuale sarà scritto da un comitato di 15 persone i cui componenti saranno comunicati in questa settimana. Dal 5 al 7 settembre si terrà in Sicilia la quarta edizione di Meritare l’Europa, la scuola di formazione politica per under 30”.