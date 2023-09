Iv: Paita, ‘non temiamo il confronto, Schlein e Conte invitati ma scappano’

Settembre 15, 2023

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Alla festa di Italia viva partecipano molti ministri perché noi non abbiamo paura del confronto con chi in questo momento ha il mandato elettorale. È un atto di forza, non un ripiegamento, non ci interessa se ci bollano di destra o di sinistra, la nostra collocazione è chiara, al centro. Schlein e Conte sono stati invitati a parlare di lavoro ma hanno preferito non venire. Evidentemente le loro argomentazioni non sono così solide da reggere un confronto”. Lo dice a Tagadà, su La7, la coordinatrice nazionale di Italia viva Raffaella Paita, in collegamento da Santa Severa vicino a Roma, dove si sta svolgendo la festa di Italia viva.

“La festa di Italia viva è un grandissimo successo, ieri sera c’è stato il pienone, ci siamo confrontati perché abbiamo la forza delle nostre idee”, aggiunge Paita.