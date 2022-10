Iv: Paita, ‘Terzo polo cresce, Pd insegue populismo e viene raggiunto dal M5s’

Ottobre 18, 2022

Roma, 18 ott (Adnkronos) – “Il Pd raggiunto dal M5S. Ecco i risultati quando si sceglie la via del populismo e non del riformismo, la difesa del reddito di cittadinanza e non il lavoro, le teorie della decrescita felice e non le infrastrutture. Noi del TerzoPolo cresciamo ancora, orgogliosamente diversi”. Lo scrive su Twitter la presidente dei senatori di Azione e Italia viva Raffaella Paita, che pubblica un sondaggio di Alessandra Ghisleri che vede la coalizione del Terzo Polo in crescita dello 0,9% rispetto alle elezioni del 25 settembre.