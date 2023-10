Iv: Polverini, ‘frase De Luca inaccettabile, silenzio sinistra perché alleati di Renzi-Calenda’

Ottobre 6, 2023

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Al di là dell’aspetto politico, e quindi dei cambi di casacca, ho considerato la frase pronunciata da Cateno De Luca indegna e inaccettabile”. A rispondere così all’Adnkronos dopo le polemiche nate oggi per le parole che il leader di Sud chiama Nord ha rivolto a Dafne Musolino, new entry in Italia viva, e Maria Elena Boschi è Renata Polverini.

“La cosa ancora più grave è che la frase fosse rivolta a delle donne, ma non solo perché non dovrebbe mai essere utilizzata da chi rappresenta le istituzioni”, dice l’ex governatrice della regione Lazio.

Quanto al silenzio della sinistra, Polverini lo spiega così: “E’ un dibattito che interessa soprattutto quella parte politica, se avesse interessato la destra lo avrebbero fatto”. Per lei, “loro stanno tentando di costruire un rapporto con Renzi e Calenda, e quindi su questo, sbagliato, non intervengono perché sono alleati”, conclude.