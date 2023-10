Iv: portavoce La Russa, ‘approfondimenti su Gruppo, mercoledì verifica su possibile accordo’

Ottobre 19, 2023

Roma, 19 ott (Adnkronos) – “Il Presidente del Senato Ignazio La Russa a seguito di una comunicazione fatta pervenire dal sen. Enrico Borghi relativa a una avvenuta variazione della denominazione del Gruppo al Senato da lui presieduto e considerata la contestazione di tale decisione da parte di quattro senatori del gruppo che la valutano “palesemente illegittima”, ha disposto che gli uffici operino un approfondimento sulla vicenda con riguardo agli aspetti regolamentari”. Lo dichiara Emiliano Arrigo, portavoce del presidente del Senato.

“Inoltre, lo stesso Presidente La Russa si è riservato di invitare per mercoledì, il senatore Borghi e un firmatario della citata lettera di contestazione, per verificare la possibilità di un componimento amichevole prima di dover operare per quanto di sua competenza”, aggiunge il portavoce.