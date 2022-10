Iv: Remzi, ‘uscirà versione aggiornata de Il Mostro, una trentina di pagine in più’

Ottobre 28, 2022

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Ma è vero che uscirà un nuovo libro Il Mostro? Sì e no. Nel senso che non sarà un nuovo libro ma già entro novembre sarà in libreria una edizione economica de Il Mostro (9.90€) con una introduzione aggiornata. Una trentina di pagine nuove in cui ci saranno delle curiosità ghiotte su quello che è successo in questi mesi, non solo sul piano giudiziario, che non ho raccontato in pubblico e che ho tenuto per gli aficionados de Il Mostro. Si tratta dunque non di un nuovo libro, ma della versione economica di quello vecchia arricchita da un aggiornamento che vi farà molto divertire. Oppure arrabbiare, dipende dai punti di vista. E finalmente ci sarà la versione audio libro che non avevo fatto in tempo a registrare la volta scorsa”. Così Matteo Renzi nella enews.