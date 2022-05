Iv: Renzi, ‘a Genova con Bucci a testa alta e a Verona Tosi può vincere’

Maggio 4, 2022

Roma, 4 mag (Adnkronos) – “Hanno fatto polemica perchè a Genova appoggiamo Bucci. Ma a Genova c’è una operazione politica molto seria, c’è un sindaco che ha lavorato bene, ha rimesso in piedi il ponte. Dall’altra parte c’è la sinistra che si allea con chi diceva no alla Gronda, no agli investimenti sulle infrastrutture. Da una parte c’è un civico competente e dall’altra ci sono i grillini. Noi stiamo con Bucci a testa alta”. Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda parlando delle scelte di Iv per le amministrative.

“A Verona difendo la scelta Tosi, è candidato contro il centrodestra, può andare al ballottaggio e se va al ballottaggio vince -ha poi spiegato il leader di Iv-. Ha fatto benissimo il sindaco, è stato uno dei migliori sindaci d’Italia. Flavio è veramente bravo”.