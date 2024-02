Iv: Renzi, ‘alla Leopolda lancio campagna elettorale europee Pde-Renew Europa’

Febbraio 12, 2024

Roma, 12 feb (Adnkronos) – L’appuntamento chiave è quello della Leopolda. Si terrà da venerdì 8 marzo a domenica 10 marzo. E sarà un’edizione speciale. L’inizio, come sempre, sarà alle 20 ma già dal pomeriggio di venerdì, per chi arriverà a Firenze, sarà possibile partecipare al lancio della campagna elettorale della nostra famiglia europea Pde-Renew Europe. Domenica termineremo come sempre all’ora di pranzo. Il titolo? Riaccendere le stelle”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.