Iv: Renzi, ‘auguri mamma, primo compleanno tranquillo dopo tante sofferenze’

Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago (Adnkronos) – “Di solito non uso mai l’enews per fatti personali. Ma oggi è il compleanno della mia mamma. E siccome è il primo compleanno un po’ più tranquillo dopo tante sofferenze (dall’ultimo compleanno sono arrivate tre sentenze di assoluzione, sulle quali noi non avevamo dubbi ma vederle riconosciute in nome del popolo italiano fa comunque piacere), ci tengo a farle gli auguri anche qui. Forza mammina che sei ancora giovane. E poi se pensi alla Nonna Maria che viaggia per i 103 anni…”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.