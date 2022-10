Settembre 29, 2022

Roma, 29 set (Adnkronos) – “Ovviamente, il progetto con Carlo Calenda e gli amici di Azione va avanti. Troveremo tutti insieme le formule migliori per arrivare al 2024 a fare la differenza, in Italia e in Europa, con la lista Renew Europe. E considerate che siamo i più votati tra i giovani, qui il post, un segnale che ci dice che, per la prima volta dopo tanto tempo, abbiamo molto futuro davanti a noi e non solo il presente”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.