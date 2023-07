Luglio 20, 2023

Roma, 20 lug (Adnkronos) – “Buon lavoro a Enrico Borghi per il nuovo incarico, grazie a Lella Paita per l’impegno svolto. Ora sotto con il congresso di Italia Viva a ottobre dopo la scuola di formazione, la festa nazionale e in vista delle europee 2024”. Lo dice Matteo Renzi.