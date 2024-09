Iv: Renzi, ‘centro come spazio autonomo è defunto’

19 Settembre 2024

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Il centro inteso come posizione autonoma è defunto. C’era uno spazio politico, e la responsabilità della rottura è evidente. Noi abbiamo cosi’ scelto di aderire all’appello di Schlein, perché devi prendere atto che il bipolarismo è piu’ forte di te”. Così Matteo Renzi a Metropolis, web talk del gruppo Gedi. “Voglio sottolineare che noi, come Italia Viva, al Senato, siamo partiti in cinque e siamo in sette. Ad Azione oggi sono in due…”.