Iv: Renzi, ‘congresso è democrazia interna, peccato che chi l’ha chiesta poi è andato via’

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Si è chiuso il tesseramento di Italia Viva per il 2023. Adesso c’è tempo fino a domenica prossima per presentare le candidature per l’election day del 15 ottobre. Bello che ci sia un momento di democrazia interna”. Così Matteo Renzi nella enews.

“Qualcuno che aveva chiesto a gran voce la democrazia interna se n’è andato appena c’è stata la possibilità di un confronto sui contenuti, peccato: ma mi entusiasma l’idea che molti di più di quelli che se ne sono andati, sono arrivati e stanno arrivando per costruire insieme una comunità in cui se ci sono idee diverse ci si confronta e si vota. Viva la politica che dialoga e non fugge!”.