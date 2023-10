Iv: Renzi, ‘domenica il Congresso, solo chi non ha voti scappa dal confronto’

Ottobre 9, 2023

Roma, 9 ott (Adnkronos) – “Domenica 15 intanto si potrà votare per il congresso di Italia Viva. La nostra è una comunità che continua a crescere, che aumenta il numero di parlamentari, amministratori e iscritti, che produce contenuti e dibattito”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“Siamo orgogliosi di aver compiuto un grandissimo lavoro per garantire un appuntamento di democrazia interna: ovviamente il fatto che ci sia un congresso per eleggere le presidenze nazionali, regionali e provinciali provocherà tensioni e litigi come ogni dibattito interno suscita. Auguro a tutti di saper gestire le differenze e fisiologiche polemiche ripartendo insieme da lunedì prossimo laddove ci saranno le divisioni”, spiega il leader di Iv.

“Chi vince il congresso rappresenterà il partito, chi perde darà una mano: la democrazia interna fa paura solo a chi non ha voti e non avendo voti scappa dal confronto”, sottolinea ancora Renzi.