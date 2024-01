Iv: Renzi, ‘grazie per gli auguri di compleanno, festeggio i 49 anni al lavoro’

Gennaio 11, 2024

Roma, 11 gen (Adnkronos) – “Grazie a tutti per gli auguri. 49 non sono pochi, ma sono grato e felice. Passo la giornata al lavoro. Oggi in Senato alle 15 interrogo Nordio in diretta televisiva sulla Rai a proposito della follia dei pistoleri a Capodanno. Qualcuno sta mentendo! E stasera ancora TV. Un abbraccio a tutti e grazie ancora degli auguri”. Lo scrive sui social Matteo Renzi.