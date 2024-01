Iv: Renzi, ‘il 6 febbraio esce ‘Palla al centro’, il nuovo libro’

Gennaio 9, 2024

Roma, 9 gen (Adnkronos) – “Martedì 6 febbraio esce Palla al centro. La politica al tempo degli influencer. Torno a parlare di politica dopo che ne ‘Il Mostro’ avevo dovuto raccontarvi tutto quello che hanno fatto per distruggerci, senza riuscirvi”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“Spero che Palla al centro sia una lettura interessante per chi crede nella bellezza della politica. Ci troverete molti dei concetti che condividiamo insieme nelle nostre Enews ma anche – come sempre – notizie inedite su quello che è accaduto in questo strano anno -prosegue il leader di Iv-. E soprattutto ci troverete l’idea che ci anima da qui a quando torneremo al Governo di questo Paese, mandando all’opposizione quelli che sparano a Capodanno, quelli che fermano i treni come vogliono, quelli che fanno i gradassi sulla politica estera e non toccano palla su Expo, Bei, Mes”.