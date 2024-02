Iv: Renzi lascia la direzione del Riformista dal 1 marzo’**

Febbraio 14, 2024

Roma, 14 feb (Adnkronos) – “Dal 1 marzo Matteo Renzi lascerà la direzione de Il Riformista per dedicarsi a tempo pieno alla campagna elettorale. La decisione era stata comunicata all’editore, al fine di potersi dedicare alla campagna per le elezioni europee che lo vedranno candidato in tutte le circoscrizioni”. Così in una nota l’ufficio stampa di Italia viva.