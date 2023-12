Iv: Renzi, ‘mi attaccano sui redditi ma non mi vergogno di pagare più tasse di altri’

Dicembre 16, 2023

Roma, 16 nov (Adnkronos) – “Ieri ad Atreju ho detto in casa loro ai Fratelli d’Italia che sulla giustizia non sono credibili. In Senato ho attaccato pubblicamente Meloni (e Conte) sull’idea di Europa. Amo la libertà di dire le cose in faccia, amo la politica, amo la bellezza del confronto. Invece i miei avversari su cosa mi attaccano? Sulla dichiarazione dei redditi. E anche i giornali si occupano di questo più che degli Stati Uniti d’Europa o del garantismo”. Lo scrive Matteo Renzi su Twitter.

“Bene, sappiate una cosa amici cari: io non mi vergogno di pagare più tasse degli altri. Ai colleghi degli altri partiti che mi attaccano dico: non è colpa mia se non invitano voi a parlare all’estero -prosegue il leader di Iv-. Sono pronto a confrontarmi in qualsiasi momento con chiunque sulla politica. Chi vive di insulti e di invidia, vive con la tristezza nel cuore. Io invece preferisco ammirare che invidiare”.