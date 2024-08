Iv: Renzi, ‘normale ci sia un bel dibattito interno, il 28/9 si vota mia proposta’

28 Agosto 2024

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “È normale che ci sia un bel dibattito interno in Italia Viva, che prosegue sui social da settimane. Il 28 settembre si riunisce l’Assemblea Nazionale e si voterà sulla mia proposta. Penso che sia giusto ascoltare le idee di tutti, mettere da parte antipatie e vittimismi, e votare come è giusto che sia: si chiama democrazia”. Lo scrive Matteo Renzi, leader di Iv, nella sua e-news. “Abbiamo sempre fatto così, anche in momenti ancora più delicati, come dopo la crisi del governo Conte e l’arrivo del governo Draghi. Continueremo a farlo perché rispettare una comunità politica significa innanzitutto rispettarne le regole e la democrazia interna”, conclude l’ex premier.