Iv: Renzi, ‘pm Turco non rispetta Cassazione, ne chiederò a Nordio in question time’

Novembre 24, 2022

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Per le polemiche legate alla scelta del Pm Turco di non rispettare la sentenza della Corte di Cassazione, rimando al 1° dicembre quando in Senato interverrò personalmente al Question Time chiedendo al ministro Nordio cosa intenda fare il Governo davanti alla scelta di un Pm di non rispettare la sentenza della Suprema Corte”. Così Matteo Renzi nella enews.

“Per tutto il resto: il libro continua a essere diffuso, ma nessuno di quelli che lo leggono mi querela. Come mai? Se ho detto bugie oppure ho diffamato qualcuno, perché non mi querelano?”.