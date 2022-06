Giugno 1, 2022

Roma, 1 giu (Adnkronos) – Se “qualcuno pensa che abbia scritto il falso, dica pubblicamente cosa non gli torna. Sono pronto a un dibattito all’americana con chiunque, da Conte a Meloni, da Letta a Salvini. Ci staranno? E naturalmente aspetto l’invito di Lilli Gruber per un confronto sul libro con Travaglio, invito che casualmente non è ancora arrivato”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime enews.