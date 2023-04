Iv: Renzi, ‘proseguono arrivi, oggi consigliera comunale Firenze Dardano’

Aprile 28, 2023

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Proseguono gli arrivi nella comunità di Italia Viva. Non mi riferisco solo al numero delle persone che si stanno iscrivendo, parlo anche delle nuove adesioni di eletti nelle Istituzioni”. Così Matteo Renzi nella enews.

“Dopo quello del senatore Borghi di qualche giorno fa, e di molti dirigenti territoriali dal Piemonte alla Liguria, oggi è il turno della mia Firenze dove la consigliera comunale Mimma Dardano raggiunge Barbara Felleca nel gruppo di IV. Benvenuta e buon lavoro. Che poi, pensando al fatto che è una donna anche la nostra assessora, Titta Meucci, si può ben dire che in Italia Viva Firenze più che le quote rosa… servano le quote azzurre”.