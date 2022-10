Settembre 29, 2022

Roma, 29 set (Adnkronos) – Matteo Renzi sarà sabato mattina a Milano per un “grazie ai territori in cui mi sono candidato” , come scrive il leader di IV nella sua enews segnalando segnala tra i migliori risultati della lista IV-Azione proprio quello di Milano con il 16%. L’appuntamento è per sabato 1 ottobre alle 11 al Superstudio di via Tortona 27, così in una nota l’ufficio stampa di Matteo Renzi.