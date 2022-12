Dicembre 5, 2022

Roma, 5 dic (Adnkronos) – “Sto riflettendo su come trasformare Il Mostro (che, ripeto, non deve essere letto da chi mi vuole bene, che poi ci soffre. Deve essere letto da chi ci odia, non da chi ci supporta) in una piece teatrale o in qualcosa che esca dal circuito strettamente politico. Vedremo che cosa riusciremo a combinare”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.