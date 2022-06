Iv: Renzi tocca quota 800 enews, ‘chiedo scusa se sono sembrato uno stalker’

Giugno 16, 2022

Roma, 16 giu (Adnkronos) – “Festeggio la Enews 800 chiedendovi scusa per tutte le volte in cui vi sono sembrato uno stalker”. Matteo Renzi taglia il traguardo delle 800 enews, la mail che periodicamente invia a tutti gli iscritti sul suo sito Internet per gli aggiornamenti sulla sua attività politica.

“Penso che far girare le informazioni sia utile. Ma soprattutto è utile per me leggere i vostri commenti, specie se critici”, chiarisce il leader di Iv. La enews è lo strumento che Renzi ha utilizzato sin dai tempi in cui era sindaco di Firenze prima ancora del boom della comunicazione politica on line e via social. Anche da palazzo Chigi l’ex premier informava della sua attività e di quella del governo con questo strumento.

“Per chi vuole continuare a restare in contatto, interagire e dialogare c’è il profilo Instagram, Twitter, YouTube, Facebook” e “canale Telegram”, ricorda lo stesso Renzi.