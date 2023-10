Iv: risultati Congresso, da nuovi leader territori sostegno a leadership Renzi

Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott (Adnkronos) – Ultima verifica per i dati del Congresso di Italia viva che si è svolto domenica. Dai risultati emersi fino a questo momento, in attesa delle proclamazioni ufficiali, i vincitori dei Congressi territoriali sono i candidati che sostengono la leadership di Matteo Renzi.

Nel dettaglio in Valle D’Aosta si è affermato Neper Barzan, in Molise Angelo Santoro, in Basilicata Fausto De Maria, in Piemonte Silvia Fregolent, in Liguria Eugenio Musso, in Emilia Romagna Stefano Mazzetti, in Lombardia Roberto Cociancich, in Veneto Davide Bendinelli, in Toscana Nicola Danti, nelle Marche Fabiola Caprari, in Umbria Stefano Gnagnarini, in Campania Catello Vitiello, in Sicilia Davide Faraone, in Sardegna Claudia Medda, in Puglia Stefano Stellato, in Abruzzo Camillo D’Alessandro, nel Lazio Felice Casini.