Iv: Rosato, ‘noi incompatibili su tutto con M5S’

Giugno 17, 2022

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – “Nella nostra scelta di non voler entrare in un’area politica con i 5stelle c’è la coerenza di chi già ci ha provato e ha compreso, in pochi mesi di governo insieme nel Conte 2, di essere incompatibile con loro su tutto: dalla giustizia, all’economia, dal reddito di cittadinanza alle riforme istituzionali”. Così il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, a La Verità.

“Gia nel febbraio del 2020 infatti eravamo pronti a presentare mozione di sfiducia al ministro della giustizia Bonafede. Con la pandemia ci abbiamo rinunciato, perché la priorità del Paese in quel momento era affrontare l’emergenza”.