Iv: Scalfarotto, ‘Conte chiarisca, non so cosa glielo impedisca’

Dicembre 7, 2022

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “Se già in partenza questa vicenda pareva strana, con una professoressa ferma 45 minuti in un autogrill a riprendere due persone che a suo avviso parevano losche, affermando una falsità in merito alle direzioni delle auto alla fine dell’incontro, ora la vicenda assume contorni assai più complicati”. Così il senatore Ivan Scalfarotto di Italia Viva a Tgcom24.

“Ci si deve chiedere a questo punto perché Giuseppe Conte sia venuto a conoscenza di questo incontro a gennaio, chi lo abbia informato e come lo abbia saputo. All’epoca, l’ex presidente del consiglio era anche autorità delegata ai servizi, come mai quindi questo servizio rimane nei cassetti della redazione di report fino a maggio? Pare che il Presidente del Consiglio abbia ricordi molto chiari sulla vicenda visto che ne conosce le date, non vedo quindi cosa impedisca un chiarimento in merito”.