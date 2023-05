Iv: segretaria regionale Emilia-Romagna di Azione passa con Renzi

Maggio 15, 2023

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – Dopo Niccolò Carretta in Lombardia, oggi la consigliera regionale Giulia Pigoni in Emilia Romagna ha lasciato Azione per Iv. Entrambi segretari regionali del partito di Carlo Calenda nelle rispettive regioni. Pigoni ha scritto una lettera aperta agli elettori motivando la sua scelta: “Ho provato ad invertire la rotta, credetemi. Ma ho visto purtroppo un partito sempre più chiuso su se stesso, votato all’isolazionismo. Abbiamo fatto saltare tutti i tavoli ai quali ci siamo seduti, tutte le alleanze e gli accordi che avevamo impostato. Questa non è la mia modalità di fare politica. Credo da sempre che, anche partendo da posizioni distanti, il compromesso sia un valore”.

Dunque, dopo la rottura a livello nazionale, continuano i movimenti all’interno del ‘fu’ Terzo Polo che potrebbe però ritrovarsi unito alle europee sotto il ‘capello’ di Renew che si propone di accorpare in una lista le varie esperienze liberali. Renew terrà un prossimo incontro a Roma il 24 e 25 maggio, e a fare gli onori di casa saranno Nicola Danti e Sandro Gozi, rispettivamente vice presidente del gruppo parlamentare europeo, e segretario del Pde. Un altro tassello del lavorio interno all’area del Terzo Polo è il prossimo congresso di Liberali Democratici Europei (Lde) che si terrà a Bologna a giugno e che dovrebbe segnare l’ingresso come coordinatore di Andrea Marcucci, l’ex capogruppo dem.