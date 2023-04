Iv: Uff. stampa, ‘nessuna campagna acquisti di Renzi, non sente Piano da mesi’

Aprile 19, 2023

Roma, 19 apr (Adnkronos) – “L’ufficio stampa di Italia Viva smentisce in modo categorico che il senatore Renzi in queste ore si stia occupando di ‘campagne acquisti’ arrivando addirittura a tirare in ballo il nome di una riserva della Repubblica quale il Maestro Renzo Piano, che pure Renzi non sente da mesi”. E’ quanto si legge in una nota di Iv.

“Spiace dover smentire notizie totalmente inventate e che non sono state verificate nemmeno con una semplice telefonata di cortesia. Renzi in queste ore ha votato in Senato come tutti i colleghi sul Dl Ucraina ieri. E si sta occupando del lancio del Riformista previsto per il 3 maggio”, aggiunge l’Ufficio stampa di Iv.