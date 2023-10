Jacuzzi® e Smartbox insieme per promuovere il wellness-hospitality

Ottobre 12, 2023

Rimini, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Il consumatore, in maniera sempre più frequente, sceglie strutture hospitality in base alla presenza o meno di un centro benessere. D’altra parte, poter offrire ai propri clienti il beneficio di una vasca idromassaggio o di una spa rappresenta per hotel, resort e residenze esclusive un valore aggiunto. Jacuzzi®, marchio di riferimento per l’idromassaggio ed il benessere e Smartbox, – leader europeo nel mercato delle esperienze regalo – lanciano al Greenscape 2023 (kermesse internazionale per i settori Gardening ed Outdoor in ambito Contract ed Hospitality) un’offerta congiunta nel segmento hospitality con focus su relax e benessere.

Il programma Jacuzzi® Sensational WellnessTM – spiega Costantino Marcellini – Commercial Director Jacuzzi Europe – ha conferito a strutture e clienti finali l’opportunità di offrire e vivere momenti indimenticabili nell’ambito di una proposta hospitality d’eccellenza, ulteriormente valorizzata dalla qualità, dallo stile e dalle performance delle soluzioni benessere firmate Jacuzzi®. La partnership siglata con Smartbox ci consentirà di promuovere l’offerta Sensational WellnessTM a favore di una clientela più ampia e diversificata, favorendo al contempo l’adesione al programma da parte di altre strutture di prestigio. Il benessere è un regalo che facciamo a noi stessi ma possiamo fare anche ai nostri cari: Smartbox agevola questo passaggio, grazie alla propria notorietà, esperienza e diffusione capillare.”

Il binomio soggiorno-benessere si conferma una combinazione di successo: dai dati incoming delle strutture ricettive che contemplano un’attività wellness, emerge una crescita del +7% delle prenotazioni nei mesi di luglio, agosto e settembre, rispetto allo stesso periodo del 2022.

Nelle vendite del comparto online, registrate da gennaio a settembre 2023, la categoria wellness-stay è cresciuta del +17,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, segno che per il consumatore italiano l’idea regalo vincente coincide sempre più con soggiorni brevi all’insegna del relax e dell’evasione.

“ La short-break resta la vacanza più gettonata quando si regala un cofanetto Smartbox, rappresentando il 70% delle vendite totali – commenta Roberta Ringhieri – Strategic KA Business Development Partnership Manager – Smartbox Group – Dopo il lancio lo scorso giugno della gamma premium, 11 cofanetti dedicati a esperienze di assoluta eccellenza, la collaborazione con Jacuzzi rafforza ulteriormente il segmento wellness, confermando l’interesse di Smartbox nei confronti di partner di altissimo livello, con l’obiettivo di fornire al cliente finale esperienze di alta qualità e il miglior servizio possibile.”

Al momento sono dieci – ed altre se ne stanno aggiungendo – i soggiorni in Italia selezionabili da tutti gli amanti del benessere fra le strutture Jacuzzi Sensational Wellness presenti nell’offerta Smartbox in partnership con Jacuzzi®.

“L’adesione al programma Jacuzzi® Sensational WellnessTM – conclude Marcellini – consente agli operatori Hospitality di entrare in partnership con l’azienda, accedere a una gamma prodotto per ogni esigenza, fruire di consulenza e assistenza per studiare un’offerta completa di benessere con soluzioni a marchio Jacuzzi®. Il programma, inoltre, conferisce al partner maggior visibilità e l’opportunità di utilizzare il brand nella propria comunicazione. L’accordo, insieme agli estremi della struttura partner, viene inoltre pubblicizzato sul sito www.jacuzzisensationalwellness.com con una galleria di immagini e un link alla struttura partner. Con l’ultimo upgrade del programma, infine, Jacuzzi® è in grado di affiancare la struttura nella realizzazione di un’area benessere, sin dalla fase progettuale. In questo senso l’accordo con Smartbox garantirà un boost notevole per la declinazione della nostra proposta alle strutture e la successiva proposizione ai clienti finali.”