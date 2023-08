Jannik Sinner vince Atp Toronto 2023, De Minaur battuto in finale 6-4, 6-1

Agosto 13, 2023

(Adnkronos) – Jannik Sinner vince il torneo Atp Masters 1000 di Toronto 2023. L’azzurro, 21 anni, trionfa battendo in finale l’australiano Alex De Minaur per 6-4, 6-1 in 1h26′. L’altoatesino conquista l’ottavo titolo della carriera e centra il primo successo in un torneo Masters 1000 grazie alla quinta vittoria in altrettanti confronti diretti con De Minaur. Sinner, da domani 14 agosto, nel ranking Atp salirà dall’ottavo al sesto posto. Solo un altro italiano, Fabio Fognini vittorioso a Montecarlo nel 2019, può vantare in bacheca un Masters 1000.

L’altoatesino completa la sua settimana perfetta con l’ennesima prova di solidità e talento. Nel primo set si fa raggiungere due volte dopo altrettanti break messi a segno, ma nel momento clou alza il livello e archivia la frazione. Il secondo set non ha storia: De Minaur perde subito la scia e Sinner vola verso il trionfo nel pomeriggio canadese, in cui il servizio funziona a fasi alterne (50% di prime palle). I colpi vincenti (14-4) sono nettamente superiori a quelli del rivale e il rendimento alla risposta (15 punti conquistati su 25 seconde palle di De Minaur) permette di dettare legge in un match chiuso con 5 palle break trasformate su 10.

“E’ un grande risultato, lo condivido con le persone che mi sono vicine tutti i giorni. Stiamo lavorando duro”, dice Sinner subito dopo la vittoria. “Questi risultati ci fanno sentire ancora più forti e ci fanno venire la fame di lavorare ancor di più. Ho avvertito la pressione, mentirei se dicessi il contrario. Credo però di averla gestita bene”, aggiunge.

Sinner-De Minaur 1-0 – L’azzurro piazza 3 servizi vincenti e chiude il game con un attacco vincente finalizzato a rete.

Sinner-De Minaur 2-0 – Subito chance per il break e Sinner non si fa pregare: l’altoatesino crea due palle break e sfrutta la seconda opportunità su una seconda palla di De Minaur e allunga.

Sinner-De Minaur 2-1 – L’ipotesi di fuga tramonta subito. De Minaur reagisce immediatamente, è aggressivo e trova spazio complice il servizio di Sinner, costretto a ricorrere alla seconda: controbreak.

Sinner-De Minaur 2-2 – L’australiano tiene il servizio per la prima volta e completa la mini-rincorsa con l’aggancio.

Sinner-De Minaur 3-2 – Sinner scalda il servizio: la prima entra, le accelerazioni funzionano. Game a zero per l’azzurro.

Sinner-De Minaur 4-2 – Il sesto game può segnare la svolta. Sinner inanella 4 punti consecutivi e mette a segno il break che lo proietta sul 4-2.

Sinner-De Minaur 4-3 – Come in avvio di match, Sinner non riesce a dar seguito alla fiammata. Nel game successivo al break, il 21enne balbetta alla battuta e offre a De Minaur la possibilità di ridurre subito il gap: l’australiano aggredisce la seconda palla, break restituito.

Sinner-De Minaur 4-4 – De Minaur fatica a tenere il servizio in un lunghissimo game in cui Sinner non sfrutta altre 2 palle break.

Sinner-De Minaur 5-4 – Quando il servizio raggiunge un rendimento sufficiente, Sinner non ha eccessive difficoltà a portare a casa il game.

Sinner-De Minaur 6-4 – Nel momento chiave, Sinner alza il livello anche con la risposta e vola sullo 0-40 procurandosi 3 set point: De Minaur non trova la prima palla, l’azzurro ringrazia e chiude 6-4 alla prima chance.

Sinner-De Minaur 6-4, 1-0 – L’azzurro parte con l’handicap scivolando sotto 0-30 ma raddrizza la situazione e incamera il primo game del secondo set.

Sinner-De Minaur 6-4, 1-1 – Sinner scappa 0-30 ma con un errore gratuito rimette in corsa l’avversario, che evita guai e artiglia l’1-1.

Sinner-De Minaur 6-4, 2-1 – Game liscio per l’italiano: il servizio martella, le accelerazioni fanno il resto.

Sinner-De Minaur 6-4, 3-1 – Appena De Minaur cala, il gap si apre inevitabilmente. L’australiano sbaglia un dritto regalando all’azzurro una palla break pesantissima: Sinner risponde profondo, game e allungo.

Sinner-De Minaur 6-4, 4-1 – Il break finalmente viene mantenuto e difeso: Sinner non trema e scappa sul 4-1.

Sinner-De Minaur 6-4, 5-1 – De Minaur non c’è più: altro break, Sinner vede il traguardo.

Sinner-De Minaur 6-4, 6-1 – Il primo match point non viene sfruttato. Poco male, il secondo è quello giusto. Game, set, match: Sinner vince il torneo.