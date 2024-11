Jason Guo, Head of Europe realme: “innovazione e prodotti d’eccellenza per conquistare i mercati”

26 Novembre 2024

(Adnkronos) – Realme si è distinta per una crescita significativa e una presenza sempre più consolidata in Europa, in particolar modo in Italia. Jason Guo, capo di realme Europa, condivide con Adnkronos le strategie che hanno permesso al marchio di scalare rapidamente le classifiche e i piani futuri per innovazioni che promettono di rivoluzionare ulteriormente l’industria. Tra le nuove tecnologie, l’integrazione avanzata dell’intelligenza artificiale e le strategie di marketing mirate, realme si appresta a ridefinire l’esperienza smartphone, focalizzandosi sulle esigenze e le aspettative di un pubblico giovane e dinamico.

Realme ha ottenuto una rapida crescita e un significativo aumento della quota di mercato in Italia. Quali strategie ritiene siano state fondamentali per raggiungere questo successo, specialmente nel competitivo mercato italiano?

La nostra rapida crescita in Italia si basa su una profonda comprensione delle esigenze dei consumatori locali e un chiaro focus sui prodotti di fascia media-alta. Il successo della serie realme 12, lanciata all’inizio di quest’anno, ha stabilito un forte riconoscimento nel mercato. Questo è stato seguito dal debutto globale della serie GT 6 a Milano, segnando il ritorno della linea GT sul palcoscenico internazionale dopo due anni. La serie GT 6 è stata un grande successo, superando 1,2 milioni di spedizioni globali in soli quattro mesi e diventando lo smartphone più venduto su Amazon Italia nel segmento da €399 a €1000, con vendite aumentate del 167% rispetto alla generazione precedente, la serie GT 2.

Con il prossimo lancio del GT 7 Pro, l’intera lineup GT sta ufficialmente ritornando in Italia. Progettata per superare le aspettative tecnologiche degli utenti giovani, la serie GT Pro guiderà come flagship delle prestazioni AI, la serie numerica GT dominerà come un “flagship killer” completo, e la serie GT T numerica sarà la scelta per i giocatori orientati alle prestazioni.

Inoltre, il rafforzamento delle partnership con i principali rivenditori e operatori di telecomunicazioni è stato fondamentale per espandere la nostra presenza nel competitivo mercato italiano.

Il recente lancio del realme GT 7 Pro mira a stabilire nuovi standard in termini di prestazioni AI e fotografia. Potrebbe descrivere le filosofie che guidano lo sviluppo dei prodotti realme, specialmente in termini di soddisfazione e superamento delle aspettative degli utenti?

realme è stata fondata con una chiara direzione: No Leap, No Launch. Per portare innovazioni nella forza del prodotto, introduciamo le nostre nuove linee di prodotto, con la serie GT posizionata come Flagship di Prestazioni di Livello Successivo con AI, la serie numerica come Prestazioni di Nuova Generazione & Fotocamera, e la serie C come Migliore Tecnologia per i Giovani. Inoltre, l’AI sarà integrata in tutta la linea di prodotti, posizionando realme come un divulgatore di AI.

Per la nuovissima serie GT Pro, essa esemplifica la nostra filosofia di innovazione senza compromessi. Il mercato di fascia alta ha bisogno di nuovo sangue. Mentre molti flagship priorizzano una singola caratteristica, come la fotocamera, realme GT 7 Pro offre eccellenza in ogni area—fotocamera, chipset, display, batteria, AI e design. Riflette sei anni di ricerca e sviluppo e feedback da giovani appassionati di tecnologia che richiedono la perfezione. Equipaggiato con il chipset Snapdragon 8 Elite, l’obiettivo telefoto Sony IMX882 e il display Eco² OLED, il GT 7 Pro è il flagship definitivo delle prestazioni AI, stabilendo un nuovo punto di riferimento per gli smartphone di fascia alta e garantendo che il GT 7 Pro offra un’esperienza da flagship che supera le aspettative.

realme pone particolare attenzione ad un pubblico giovanile con la creatività, le prestazioni e l’estetica. Il design Mars del GT 7 Pro, ispirato all’esplorazione spaziale, risuona con il loro spirito avventuroso e il desiderio di innovazione. Funzioni come AI Sketch to Image e Live Photos li abilitano ad esprimersi e migliorare i loro stili di vita digitali.

Sul fronte del marketing, ci concentriamo sul connetterci con i giovani attraverso piattaforme come TikTok, sfruttando collaborazioni con influencer, posizionamento di risorse e live stream per creare campagne autentiche e coinvolgenti. Per esempio, entro dicembre, approfondiremo la nostra partnership con l’e-commerce di TikTok, cementando ulteriormente la nostra connessione con questo demografico e distinguendo realme dai concorrenti.

Essendo entrato tra i primi quattro marchi di smartphone in Italia, quali sono i prossimi obiettivi di espansione di realme sia all’interno dell’Italia che in altri mercati europei?

Il 2025 segna l’inizio di un nuovo capitolo per realme mentre ci sforziamo di renderlo l’Anno delle Nuove Altezze. L’Europa rimane un focus strategico, con l’obiettivo di raddoppiare le vendite e assicurare una posizione stabile tra i primi 4 marchi di smartphone entro il 2025. In Italia, miriamo a mantenere la nostra posizione tra i primi 4 mentre soddisfiamo le esigenze in evoluzione dei nostri utenti.

Per raggiungere questo obiettivo, ci stiamo concentrando su cinque aree chiave: Eccellenza del Prodotto, Espansione dell’E-commerce, Partnership con Operatori di Telecomunicazioni, Sviluppo dei Mercati Chiave e Costruzione del Marchio.

Eccellenza Prodotto – focus su prodotti di fascia media-alta: la serie GT ha registrato ottimi risultati a giugno con la serie GT 6, e il Flagship di Prestazioni AI GT 7 Pro è pronto per essere lanciato a breve.

E-commerce: i prodotti di fascia media-alta sono un canale chiave per l’espansione. Continueremo a rafforzare la nostra presenza su Amazon e le piattaforme online locali.

Operatori di Telecomunicazioni: nel 2025, prevediamo di collaborare con i principali operatori.

Crescita del Mercato Chiave: stabilire due mercati con milioni di utenti in Polonia e Italia, mentre la Spagna è il nostro motore di crescita principale.

Investimento nel Marchio: continuare ad investire nella costruzione del marchio.

Mentre realme introduce caratteristiche innovative come i sistemi avanzati di fotocamera nel GT 7 Pro, quali sono alcune delle tecnologie chiave che realme prevede di lanciare nei futuri dispositivi e quale impatto prevede che queste avranno sul mercato?

Oltre alla fotocamera, l’AI rimarrà centrale nella nostra strategia di innovazione, con dispositivi futuri che avanzano l’efficienza AI, l’imaging AI e il gaming AI mentre integrano prestazioni di nuova generazione.

Per l’AI, il nostro investimento in ricerca e sviluppo AI è cresciuto del 613% quest’anno, e abbiamo fatto crescere il nostro team di ingegneria di sette volte. Collaborando con oltre 20 leader del settore, il nostro obiettivo è di spedire 100 milioni di smartphone AI entro tre anni, ridefinendo l’esperienza flagship.

Per le prestazioni, ogni generazione della serie GT nasce per spingere ancora oltre i confini delle prestazioni grazie anche a collaborazioni con partner d’eccezione come Qualcomm. Queste tecnologie non solo elevano le aspettative degli utenti ma anche consolidano la posizione di realme come pioniere nel mercato di fascia alta.

La tecnologia di ricarica rapida è un’altra area in cui realme è leader. Dopo la ricarica rapida di 240W nel GT 3, quest’anno abbiamo svelato la SuperSonic Charge da 320W, capace di caricare completamente uno smartphone in soli 4 minuti e 30 secondi. Questa innovazione leader mondiale non solo stabilisce nuovi standard per velocità e sicurezza ma trasforma anche l’esperienza utente, rafforzando la leadership di Realme nella tecnologia energetica.