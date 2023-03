Jerry Calà, come sta dopo l’infarto

Marzo 19, 2023

Napoli, 19 mar. (Adnkronos) – Jerry Calà “sta decisamente meglio” ed è “uscito dalla terapia intensiva”. Lo fa sapere il suo ufficio stampa, dopo l’infarto e l’intervento per l’applicazione di uno stent coronarico affrontati dall’attore e regista nella notte tra venerdì e sabato. Calà si trova ancora alla Clinica Mediterranea di Napoli dove è stato portato in ambulanza dall’Hotel Santa Lucia dove alloggiava in questi giorni durante le riprese nel capoluogo partenopeo del suo nuovo film ‘Chi ha rapito Jerry Calà?’.