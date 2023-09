Judo: Assunta Scutto trionfa nel Grand Slam di Baku, terzo posto per Odette Giuffrida

Settembre 22, 2023

Baku, 22 set. – (Adnkronos) – L’ottavo Grand Slam stagionale del World Judo Tour si è aperto nel segno di Assunta Scutto. Nella prima giornata di gara sui tatami di Baku (Azerbaijan), infatti, la napoletana si è portata a casa la vittoria nei -48 kg. L’azzurra ha esordito direttamente al secondo turno. Da qui sono arrivati due successi rispettivamente ai danni della slovena Marusa Stangar e dell’israeliana Shira Rishony, condannate dal raggiungimento del limite di tre ammonizioni. Conquistata la Pool A e con in tasca il biglietto per il final block, la numero uno della classifica mondiale ha proseguito la scia positiva. In semifinale e nell’ultimo atto, infatti, ha sconfitto per ippon prima la spagnola Laura Martinez Abelenda e poi la padrona di casa Leyla Aliyeva. Per la campana si tratta del secondo trionfo della stagione dopo quello ottenuto lo scorso giugno al Grand Slam di Astana. Il risultato di Baku, tuttavia, è ancora più significativo poiché arrivato nel primo evento in cui il punteggio sarà valido al 100% alla chiusura del ranking olimpico. Buonissima performance anche per Odette Giuffrida, che si è classificata al terzo posto nei -52 kg. La romana, dopo essersi aggiudicata la Pool B, si è arresa in semifinale contro la kosovara Distria Krasniqi. Nel bronze medal match, tuttavia, ha battuto la britannica Chelsie Gils, punita dal direttore di gara con il terzo shido dopo quasi due minuti di golden score.