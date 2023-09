Judo: Grand Slam, Antonio Esposito 3° negli 81 kg a Baku

Settembre 23, 2023

Baku, 23 set. – (Adnkronos) – Terzo podio per la Nazionale di judo a Baku, sede dell’ottavo Grand Slam della stagione. Sui tatami della capitale azera, infatti, Antonio Esposito ha centrato un bel terzo posto nei -81 kg. Il judoka napoletano al primo turno ha sconfitto per ippon l’islandese Hrafn Arnarsson. Successivamente si è portato a casa due sfide combattute rispettivamente contro il padrone di casa Shafiyev Eljan e il georgiano Zaur Dvalashvili, entrambi messi fuori dai giochi dal raggiungimento dei tre cartellini gialli. Nel match valevole per la Pool B, poi, il ventottenne italiano è stato sorpreso dal waza-ari dell’austriaco Shamil Borchashvili. Il ripescaggio ha sorriso all’azzurro, che ha estromesso per somma di ammonizioni il transalpino Arnaud Aregba. Stesso copione nella finale per il podio, in cui Esposito ha prevalso nei confronti dell’uzbeko Nurbek Murtozoev. Per il campano si tratta del secondo podio della carriera in un appuntamento del Grand Slam. L’evento azero, inoltre, è il primo in cui il punteggio sarà valido al 100% alla chiusura del ranking olimpico.