Judo: Grand Slam, Bellandi firma il terzo successo azzurro ad Abu Dhabi

Ottobre 26, 2023

Abu Dhabi, 26 ott. – (Adnkronos) – La Nazionale di judo infila la terza vittoria nel penultimo Grand Slam stagionale, appuntamento molto rilevante ai fini dei Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Dopo i successi di Assunta Scutto (-48 kg) e Odette Giuffrida (-52 kg) nella giornata inaugurale, infatti, sui tatami della Jiu-Jitsu Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) c’è stato spazio anche per la vittoria di Alice Bellandi, che ha messo in riga tutte le avversarie nei -78 kg. La fuoriclasse bresciana ha esordito in tabellone direttamente al secondo turno. Successivamente è riuscita a schienare sia la francese Chloe Buttigieg sia la guineana Marie Branser, aggiudicandosi in scioltezza la pool A. In semifinale, poi, è arrivato l’altro successo per ippon ai danni della portoghese Patricia Sampaio. Nell’ultimo atto, infine, è servito il golden score alla numero uno della classifica mondiale, che ha potuto beneficiare della terza e decisiva ammonizione comminata dal giudice di gara alla transalpina Fanny Estelle Posvite. L’italiana, oltre allo splendido risultato, può sorridere soprattutto in ottica Parigi 2024. Seconda nel ranking olimpico alla vigilia di questo Grand Slam, infatti, è destinata a salire ulteriormente nelle gerarchie in virtù dei 1000 punti conquistati in terra araba. Quello di Abu Dhabi, inoltre, rappresenta il secondo trionfo stagionale per Bellandi, già prima nel mese di febbraio in quel di Tel Aviv (Israele).