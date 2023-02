Juve-Torino 4-2, poker bianconero per il derby – Video

Febbraio 28, 2023

(Adnkronos) – La Juventus vince il derby battendo il Torino per 4-2 nella stracittadina valida per la 24esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente ai bianconeri, penalizzati di 15 punti, di salire a quota 35. I granata rimangono a 31 punti al termine del match in cui vengono raggiunti due volte e poi superati.

Il Toro colpisce subito al 2′ con Karamoh, che insacca indisturbato dopo la deviazione di Bongiorno su corner. La Juve incassa il colpo e reagisce pareggiando al 16′. Cross di Kostic, botta secca di Cuadrado che, grazie anche alla deviazione di Rodriguez, batte Milinkovic-Savic: 1-1. La formazione di Allegri è disordinata, prova a creare ma concede. Il Torino sfiora il vantaggio con Sanabria che al 40′ impegna Szczesny con un colpo di testa. Poco dopo, al 43′, l’attaccante fa centro bruciando Bremer e insaccando: 1-2. La Juve ha il merito di raddrizzare la situazione prima dell’intervallo. Corner di Di Maria, capocciata perfetta di Danilo e 2-2 al 46′. Le occasioni abbondano anche nella ripresa. Miranchuk va subito vicino al nuovo vantaggio granata, dall’altra parte al 49′ Vlahovic scuote la traversa.

Juve-Torino 4-2, i gol (Video)

Il serbo ha un’altra chance al 57′, ma la mira è ancora imprecisa. Il Torino affonda il colpo quando può e al 67′ spaventa i cugini: Linetty spara, traversa piena. Al 69′, il pubblico dell’Allianz Stadium saluta l’ingresso di Pogba, all’esordio stagionale dopo il calvario per l’operazione al ginocchio. Il debutto del francese, che entra con Chiesa, precede la svolta definitiva del match. L’equilibrio salta al 71′ con il gol dell’ex. Bremer trova l’incornata vincente sul cross di Chiesa, 3-2 e Juve avanti. Il Torino non ha la forza di reagire all’80’ alza bandiera bianca. Kostic centra, Bremer sfiora, Rabiot deposita in rete: 4-2, derby bianconero e la Juve continua a salire.