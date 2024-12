Kate Middleton riceve l’emiro del Qatar, il grande ritorno della principessa del Galles

3 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Impegno pubblico oggi per la principessa del Galles Kate Middleton che, nel suo misurato ritorno ai doveri reali, insieme al principe William ha accolto l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani arrivato a Londra insieme alla prima delle sue tre mogli, Sheikha Jawaher. È la prima volta, da quando ha terminato la chemioterapia, che Kate prende parte a una visita di Stato.

Assente dall’impegno pubblico, la regina Camilla che sta ancora soffrendo dei postumi di un’infezione al torace contratta un mese fa e che, su consiglio dei medici, deve restare il più possibile a riposo e ”non sprecare troppe energie”.

L’emiro del Qatar e la consorte percorreranno in carrozza il Mall, visiteranno l’Abbazia di Westminster e al-Thani terrà un intervento alla Camera dei Comuni e alla Camera dei Lord. I leader del Qatar parteciperanno poi a un banchetto a Buckingham Palace organizzato da re Carlo al quale Kate non sarà presente, ma che invece vedrà la partecipazione della regina Camilla, come spiega la Bbc. Confermata la presenza al banchetto anche del principe William.

Al banchetto di Stato re Carlo e l’emiro del Qatar pronunceranno discorsi di fronte ai dignitari di entrambi i Paesi, nella sala da ballo di Buckingham Palace. Presente anche Keir Starmer, che per la prima volta prenderà parte a questo evento diplomatico in qualità di primo ministro. L’emiro Al Thani incontrerà poi Starmer a Downing Street per colloqui bilaterali.

“I nostri forti legami storici con il Qatar sono vitali per la prosperità, la crescita e la sicurezza del Regno Unito. Il governo del Regno Unito è impegnato a mantenere relazioni solide con il Qatar per realizzare partnership di valore reciproco”, ha dichiarato un portavoce del Foreign Office citato dalla Bbc.