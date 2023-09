Kazakistan: Mosca, ‘sì a relazioni, ma senza impatti esterni negativi’

Settembre 29, 2023

Mosca, 29 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il ministero degli Esteri russo ha sottolineato l’intenzione di mantenere le relazioni bilaterali con il Kazakistan senza “impatti esterni negativi” dopo che Astana aveva annunciato il giorno prima la propria disponibilità a sostenere le sanzioni internazionali imposte alla Russia per l’invasione dell’Ucraina. “Speriamo di continuare a lavorare in modo efficace con i nostri partner kazaki per evitare impatti esterni negativi sui nostri rapporti di buon vicinato, compresa la cooperazione commerciale ed economica, che è di vasta portata, porta grandi benefici ad entrambi i paesi e popoli”, si legge in un comunicato del Ministero.

La Russia ha affermato che, in ogni caso, non interferirà nelle relazioni del Kazakistan con altri paesi, in quanto non lo ritiene necessario poiché esistono accordi fra Mosca e Astana che definiscono la loro relazione come “un partenariato e un’alleanza strategica” che “include un’interazione costruttiva” in aree commerciali e di sicurezza, tra le altre.

Ieri il presidente kazako Kasim Yomart Tokayev aveva dichiarato davanti al cancelliere tedesco Olaf Scholz il proprio sostegno alle sanzioni promosse dall’Unione Europea e da altre potenze occidentali contro la Russia a cusa dell’invasione dell’Ucraina .