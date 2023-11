Kazakistan: Tajani, ‘ho sentito Amina, ‘sta bene, uscita pulita da accuse’**

Novembre 3, 2023

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Stamattina ho sentito Amina al telefono, dall’ambasciata italiana ad Astana: sta bene, era sorridente e recupera in fretta grazie alla sua giovane età”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, aggiungendo che la ragazza 18enne cittadina italiana, che era detenuta in Kazakistan dallo scorso 4 luglio ed è stata liberata ieri, “è uscita pulita dalle accuse e dalle pressioni psicologiche subite, grazie anche al lavoro dei nostri diplomatici. Sono lieto di averla salutata e averla trovata in piena forma”.