Ki group: procura Milano incarica Consob di verificare partecipazioni in Bioera

Settembre 21, 2023

Milano, 21 set. (Adnkronos) – La procura di Milano ha dato mandato all Consob di indagare sulla compagine societaria di Bioera nell’ambito dell’inchiesta sul dissesto finanziario della galassia Ki group. I pubblici ministeri Luigi Luzzi e Giuseppina Gravina hanno chiesto al tribunale fallimentare – verrà fissata un’udienza collegiata per discutere della questione – di valutare “l’inammissibilità del concordato semplificato” e “l’apertura della liquidazione giudiziale” – la procedura che, con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa sostituisce il fallimento – per Ki Group e Bioera.

Quest’ultima società, quotata in Borsa, è un ex gioiello del settore biologico in cui l’attuale ministra del Turismo ha avuto un ruolo di primo piano dal giugno 2012 al 28 febbraio 2022 quando ha lasciato la carica di presidente, ruolo oggi ricoperto da Antonino Schemoz, affiancato da alcuni amministratori vicini alla stessa Santanchè: la sorella Fiorella, già indagata nell’inchiesta Visibilia, e l’ex compagno Canio Giovanni Mazzaro.

Da quanto riportato nelle osservazioni prodotte dalla procura ai giudici del tribunale fallimentare, da visura camerale emerge che Bioera “detiene il 97% della partecipazione nella società Ki Group holding, controllante della Ki Group srl”, ma “dalla consultazione del sito ufficiale di Borsa Italiana emerge un dato differente in ordine alle partecipazioni. In particolare, non risulta più alcuna partecipazione detenuta da Bioera in Ki Group holding alla data del 17 giugno 2023”. Una discrepanza non ininfluente, non solo per le indagini in cui non risultano iscritti, ma anche ai fini delle corrette comunicazioni al mercato che una società quotata deve fornire e su cui la Consob deve vigilare.