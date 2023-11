Kissinger: Mosca, ‘uomini così non ne fanno più’

Novembre 30, 2023

Mosca, 30 nov. (Adnkronos) – “Questo è un caso in cui è davvero passata un’era con una persona. Come si suol dire, non si creano più persone così”. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio della Federazione Russa Konstantin Kosachev, che conosceva personalmente l’ex segretario di Stato americano morto ieri nella sua casa nel Connecticut.

Il senatore russo ha osservato che Kissinger era “per molti versi un politico leggendario, il cui destino era legato a importanti eventi del secolo. È morto un rappresentante dell’epoca in cui gli Stati Uniti non erano guidati da fobie e utopie, ma da interessi e realtà. Quando Washington aveva nel suo arsenale, la diplomazia, e non solo le sanzioni”.