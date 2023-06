Kosovo: Cavo Dragone, ‘situazione complessa, va cercato punto equilibrio’

Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Rispetto alle violenze che ci sono state, la situazione adesso è sempre critica ma si è notevolmente calmata e ci sono sit-in. La situazione è complessa”. Lo ha detto il Capo di Stato Maggiore, Giuseppe Cavo Dragone, nel corso di un’audizione in Commissione Difesa alla Camera sottolineando che “va ricercato un punto di equilibrio con la negoziazione”.

Cavo Dragone pensa che “a livello dei decisori non ci sia una volontà di scontro come quella che si riscontra in ambito tattico, probabilmente ciò che accade sul campo è dettato dalle realtà locali”, ha continuato.